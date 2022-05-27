أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافآت تصل إلى مليون دولار لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة اثنين من المواطنين الكينيين الهاربين، لاتهامهما بالمشاركة في أو التآمر للمشاركة في جريمة دولية منظمة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني

وذكر البيان أنه تم اتهام أحدهما في الولايات المتحدة بالاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض وحيوانات الحياة البرية، كما اتهم الاثنان في الولايات المتحدة بالتآمر لتوزيع الهيروين.

بالإضافة إلى ذلك، يُتهم أحدهما في أوغندا وكينيا بانتهاك قانون الحياة البرية الأوغندي، وقانون حماية الحياة البرية وإدارتها في كينيا، وقانون الجمارك في شرق إفريقيا.

ويتم تقديم هذه المكافأة في إطار برنامج مكافآت الجريمة المنظمة عبر الدول التابع لوزارة الخارجية، ويساعد هذا البرنامج بالإضافة إلى برنامج المكافآت في قضايا المخدرات على تقديم أكثر من 75 مجرمًا دوليا وكبار تجار المخدرات للعدالة منذ بداية العمل بالبرنامج الأخير عام 1986.. وقد دفعت الوزارة أكثر من 135 مليون دولار من المكافآت في إطار هذه البرامج للحصول على معلومات تؤدي إلى الاعتقالات والإدانات.

ويدير مكتب شؤون المخدرات وإنفاذ القانون الدولي، برنامج مكافآت الجريمة المنظمة، عبر الدول بالتنسيق الوثيق مع شركاء إنفاذ القانون الفيدراليين والوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى، وتوضح هذه الإجراءات التزام الوزارة بدعم جهود إنفاذ القانون لتقديم المجرمين الدوليين إلى العدالة.