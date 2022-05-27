فتحت هيئة تنظيم المنافسة في المملكة المتحدة تحقيقًا جديدًا يتعلق بشركة جوجل Google، مستهدفًا دور الشركة في سوق تكنولوجيا الإعلان.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن التحقيق يعد الثاني الذي يستهدف ممارسات إعلانات Google في المملكة المتحدة.

وأطلقت هيئة المنافسة والأسواق تحقيقًا منفصلاً مع الاتحاد الأوروبي يتعلق بشركة ميتا Meta في وقت سابق من هذا العام بسبب مخاوف من اتفاقية 2018 بين ميتا وجوجل المعروفة باسم "Jedi Blue" - المنافسة المقيدة في الإعلانات الرقمية.

وقالت هيئة أسواق المال البريطانية إنها تقوم بتقييم ما إذا كان دور Google في صناعة تكنولوجيا الإعلان قد يشوه المنافسة.

ويعد عملاق الإنترنت لاعبًا مهيمنًا في سوق الإعلانات عبر الإنترنت.