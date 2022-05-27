يستمر تنظيم جولات ركوب الأفيال في إقليم داك لاك في المرتفعات الوسطى في فيتنام رغم موافقة المسؤولين المحليين في تشرين أول/أكتوبر 2020 على إنهاء هذه الممارسة.

ويمكن رؤية السياح حول بحيرة لاك معتلين الأفيال جالسين على كرسي معدني مثبت فوق ظهور الحيوانات.

وقال ثانه نجوين الذي يعمل في منظمة أنيمالز آسيا المعنية بالرفق بالحيوان، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في أيار/مايو "من المحزن

رؤية أنه لايزال يتم امتطاء الأفيال في بعض المناطق السياحية في الإقليم".

وأضاف نجوين أنه بعدما تعهدت الحكومة المحلية بإنهاء ركوب الأفيال بشكل تدريجي في تشرين أول/أكتوبر 2020 "لم يضعوا إطارا زمنيا لهذه العملية".

وعلى مدار تسعة عشر شهرا منذ الإعلان، مازال ركوب الأفيال مستمرا دون هوادة حول بحيرة لاك ليك. واستشهد المسؤولون في السابق بدواعي أمنية والرفق بالحيوان كأسباب وراء حتمية إيقاف هذا النشاط السياحي.

وتابع "طبيعة عظام الأفيال لا تتحمل حمل أوزان ثقيلة وهناك ما يكفي من الأدلة العلمية التي تظهر الأثر السلبي على الصحة البدنية والعقلية للحيوانات في الصناعة".

وتقول منظمات الرفق بالحيوان إن جولات ركوب الأفيال مسألة استغلالية حيث أن الأفيال تعاني من ضغط بدني وعاطفي هائل ولا تحصل على التغذية الملائمة وتكون مربوطة بالسلاسل عندما لا يتم إجبارها على القيام بالأعمال الشاقة لساعات. وعلاوة على ذلك، غالبا ما يتم سرقة الأفيال الصغيرة من أمهاتها ولا يمكن أن تعود إلى البرية مطلقا.