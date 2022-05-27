أفاد فريق من العلماء فى مستشفى "بريجهام" للنساء التابع لجامعة "هارفارد" الأمريكية أن تناول 5 ملجم من الميلاتونين يزيد من إجمالي وقت النوم لدى البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 55 عاما وما فوق.

ينتج الجسم بشكل طبيعي هرمون الميلاتونين الذي يساعد على تنظيم دورة نوم الشخص واستيقاظه بين الليل والنهار. وتبلغ مستويات الميلاتونين ذروتها في الليل لكن بين كبار السن غالبًا ما تكون مستويات الهرمون أقل، ويُباع الميلاتونين الخارجي بدون وصفة طبية ويمكن تناوله قبل النوم كمكمل غذائي عادةً على شكل حبوب أو كبسولات.

في الدراسة الحالية، قام الفريق البحثي في سياق الدراسة التي أجريت على 24 من كبار السن الأصحاء بتقييم ما إذا كانت جرعة عالية أو جرعة منخفضة من مكملات الميلاتونين يمكن أن تحسن النوم، ووجدوا أن الجرعة الأعلى كان لها تأثير قوي حيث زادت إجمالي وقت النوم مقارنةً بالدواء الوهمي بأكثر من 15 دقيقة للنوم ليلاً ونصف ساعة للنوم أثناء النهار.

فيما لم تؤد الجرعة المنخفضة من الميلاتونين إلى تغيير كبير في وقت النوم الكلي والتغيرات التي لوحظت كانت عندما كان النوم مقررًا خلال اليوم البيولوجي كان لدى المشاركين الذين تناولوا جرعة 5 ملجم زيادة كبيرة في إجمالي وقت النوم وكفاءة النوم بغض النظر عما إذا كان النوم محددًا أثناء النهار أو الليل .. كما لاحظوا أن دراستهم ستحتاج إلى تكرارها في تجارب أكبر وبجرعات أخرى من الميلاتونين لتحديد ما إذا كانت جرعة بين 0.3 و5 ملج قد تعمل أيضًا.