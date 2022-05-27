وقعت شركة ((إيرباص)) عقدا لمتابعة الدعم اللوجستي الخاص بالمقاول مع الجيش الأمريكي، حسبما ذكرت شركة الطيران الأوروبية متعددة الجنسيات في بيان صحفي

وقالت إن الاتفاق هو أكبر عقد دعم أداء للطائرات المروحية تديره ((إيرباص)) في جميع أنحاء العالم.

وستوفر الشركة قطع الغيار والمواد والدعم الهندسي لأسطول طرازي "يو أتش-72 أيه" و"يو أتش-72 بي" من طائرات لاكوتا المروحية التابعة للجيش والمؤلف من 482 طائرة مروحية مخصصة للمرافق والتدريب. وستدعم 67 موقعا من المواقع الخاصة بطائرات لاكوتا في الولايات المتحدة وخارجها.

ويمتد العقد لمدة ستة أشهر أساسية و4.5 سنوات اختيارية، بقيمة إجمالية محتملة تزيد عن 1.5 مليار دولار أمريكي.

ويتم إنتاج طائرات يو أتش-72 بي في منشأة إيرباص في كولومبوس بولاية ميسيسيبي ويتم إدارة الخدمات اللوجستية الخاصة بها من منشأة للشركة في دالاس بولاية تكساس.

وأشارت إلى أن طرازي "يو أتش-72 أيه" و"يو أتش-72 بي" مخصصان لمهام الحرس الوطني التابع للجيش.