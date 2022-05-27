بات للنجمة الهوليوودية المجرية الأصل زازا غابور التي توفيت عام 2016 عن عمر يناهز 99 عاماً متحف مخصص لها في بودابست، افتتحه الخميس آخر أزواجها التسعة فريدريك فون أنهالت.

ويتمحور المتحف على الحياة الصاخبة لهذه الأسطورة الهوليوودية وعلى الشخصية المميزة للممثلة التي أدت خلال مسيرتها أدوار البطولة في عشرات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية ومنها "مولان روج" لجون هيوستن العام 1952 و"تاتش أوف إيفيل" لأورسون ويلز العام 1958 ،

واشتهرت كذلك بمشاكلها مع القضاء وفضائحها المالية ونمط حياتها الباذخ وزيجاتها التسع.

وقال فون انهالت (78 عاما) لوكالة فرانس برس إن "زا زا كانت أول المشاهير الحقيقيين في العالم ، وكانت الأبواب تُفتح دائماً لها في كل أنحاء العالم". ووصف إقامة متحف لها بأنه "أمر رائع".

واعتبر ان "زازا بُعثت حية مجدداً، وهي هنا"، في إشارة إلى المتحف الجديد.

كذلك يجري العمل على إقامة تمثال لها، بحسب زوجها ، وربما يُنتج مسلسل وفيلم عن حياتها الطويلة والصاخبة.