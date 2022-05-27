حققت أغنية "يلا روح" للمطربة سميرة سعيد مشاهدات وتفاعل من المتابعين، ونسب مشاهدات كبيرة بعد طرحها على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

وكانت الديفا سميرة سعيد طرحت الأغنية وكتبت عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعض كلمات الأغنية "واللي بغانا يبقى معانا.. واللي يمشي نوريولو منين.. يلا روح على قناتي الرسمية على اليوتيوب".

وتعود الديفا من خلال "يلا روح" التي سجلتها بأحد الاستوديوهات بالقاهرة إلى الأغاني المغربية بعد غياب لفترة طويلة، والأغنية من كلمات الشاعر محمد المرضي وبو عمر الحكيم، ألحان عادل خياط، بو عمر حكيم، بو عمر مهدي.

وتفاعل الجمهور مع الأغنية، وأشادوا بالديفا ودقتها في اختيار الكلمات و تجديد الألحان وجمالية الصورة والشكل والمضمون، واعتبروا "يلا روح" عمل احترافي كبير وجودة موسيقية جميلة خصوصا إيقاع المقسوم الشرقي مع كلمات مغربية .

وكانت المطربة المغربية سميرة سعيد طرحت أحدث أغانيها "الوقت الحلو"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي خامس أغنية ضمن ألبومها "إنسان آلي"، وهي من كلمات: محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع هاني يعقوب.