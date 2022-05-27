ارتفع إنتاج الصين من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، وسط جهود تبذلها البلاد للتحول نحو الطاقة النظيفة.

وكشفت بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء، نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن إنتاج الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية ارتفع بنسبة 9ر24% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، بوتيرة أسرع بنسبة 1ر8% عن شهر آذار/مارس.

وشهدت الصين كذلك نموا في إنتاج الكهرباء المولدة من الطاقة المائية والطاقة النووية وطاقة الرياح خلال شهر نيسان/أبريل بنسبة 4ر17% و 9ر0% و 5ر14% على أساس سنوي على الترتيب.

وانخفض إنتاج الكهرباء المولدة من الطاقة الحرارية في نيسان/أبريل بنسبة 8ر11% على أساس سنوي.

وأوضحت البيانات أن إنتاج الصين من الكهرباء انخفض بنسبة 3ر4% على أساس سنوي إلى 6ر608 مليار كيلووات/ساعة في نيسان/أبريل. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغ إجمالي إنتاج الصين من الكهرباء 6ر2 تريليون كيلووات/ساعة، بزيادة 3ر1% على أساس سنوي.