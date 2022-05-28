كشف المطرب المصري رامي صبري عن بوستر أحدث أغنياته التي يطلقها على طريقة "السينجل" باسم "هي" حيث نشر البوستر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ومن المقرر أن يطلق رامي الأغنية الجديدة أول يونيو القادم، وتحمل طابعا صيفيا على غرار الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور له خلال الفترة الماضية.

ولحن "صبري" الأغنية الجديدة بنفسه، كما حملت صورة البوستر توقيع مصور المشاهير خالد فضة وظهر رامي بلوك صيفي مميز.

وكان رامي صبري كشف عن إحياء حفل غنائي بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات "موسم جدة" في الأول من يونيو القادم، وشهد الحفل إقبالا كبيرا من الجمهور ونفدت التذاكر خلال الساعات الأولى لطرحها.

ومن المقرر أن يشدو خلال الحفل بعدد كبير من الأغنيات الحديثة والقديمة منها "كلمة" و"حياتى مش تمام" و"بقابل ناس" و"خطيرة" و"شطبنا" وغيرها التي يحبها جمهوره.