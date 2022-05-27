تم الماضي بشكل رسمي، إطلاق اللجنة المشتركة بين دول البريكس للتعاون الفضائي، ما يفتح فصلاً جديداً حول تعاونها في مجالات مراقبة الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد ومشاركة البيانات.

وقال تشانغ كه جيان، رئيس الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، في أول اجتماع للجنة عُقد عبر دائرة الفيديو، إن اللجنة المشتركة ستُوجّه التعاون في كوكبة الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد لدول البريكس، لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء على نحو أفضل.

وأشار تشانغ إلى أن اللجنة المشتركة الجديدة ستمكن الهيئات الفضائية لدول البريكس من العمل معاً بشكل أوثق فيما يتعلق بحماية البيئة، والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها، فضلاً عن معالجة تغير المناخ من خلال مشاركة البيانات واستخدامها بكفاءة.

وخلال الاجتماع، قامت الهيئات الفضائية من الدول الأعضاء الخمس -- البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا -- بمراجعة واعتماد وثائق بشأن اختصاصات اللجنة المشتركة، والمواصفات الفنية لتبادل البيانات، وإجراءات التنفيذ الخاصة بالمراقبة المشتركة.

وفي شهر أغسطس من العام الماضي 2021، وقعت الهيئات الفضائية الخمس على اتفافية بشأن التعاون في كوكبة الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد لدول البريكس.

وتتكون هذه الكوكبة من ستة أقمار صناعية موجودة: وهي قمرا قاوفن-6 و تسييوان III 02 من الصين، وقمر سي بي إي آر أس-4 المطور بصورة مشتركة من البرازيل والصين، وقمر روسي من طراز كانوبوس-في، علاوة على قمري ريسورسيسات-2 و 2 أيه من الهند.