قرر صناع الفيلم المصري "عمهم" للفنان محمد إمام طرحه في دور السينما بموسم عيد الأضحى المقبل بعد أن تأجل طرحه في عيد الفطر الماضي حيث لم يكن قد انتهى من عمليات المونتاج والمكساج.

ومن المقرر طرح البرومو الدعائي الرسمي للفيلم خلال الأيام المقبلة حيث انتهى مخرجه حسين المنباوي من مونتاجه، وينتظر طرحه بمنصات التواصل الاجتماعي.

وقد سبق أن نشر محمد إمام صورة له، ظهر فيها بملابس ملطخة بالألوان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلا "انتظروا قريبا الإعلان الرسمي فيلم عمهم"، من دون تحديد موعد دقيق لطرحه.

ويجسد الفنان محمد إمام بالفيلم دور ملاكم يبدأ من مراكز الشباب ويتدرج في المسابقات وصولا إلى المنافسة على بطولة الجمهورية.

ويشارك في بطولة الفيلم سيد رجب، محمد ثروت، محمود حافظ، هدى المفتي وآيتن عامر، الفيلم تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي