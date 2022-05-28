أعلنت مجموعة "علي بابا" العملاقة الصينية للتجارة عبر الإنترنت أن أرباحها تراجعت بنسبة 59 % في العام المالي الأخير، لتنضم إلى شركات تكنولوجيا عدة تعلن نتائج ضعيفة بعد قيود كوفيد والحملة الأمنية التي طالت القطاع.

وأشارت المجموعة التي تتخذ من هانغتشو مقرا إلى "تحديات كلية أثّرت على سلاسل التوريد وثقة المستهلكين" فيما أعلنت خسارة مقدارها 16,2 مليار يوان (2,56 مليار دولار) للفصل الممتد من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس (في رابع تراجع فصلي على التوالي) بينما حذرت من أنها لن تقدّم إرشادات مستقبلية نظرا إلى المخاطر المرتبطة بكوفيد.

وقالت المجموعة إن إيراداتها نمت بنسبة 9 % تقريبا في الربع الأول من العام (بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس) لتصل إلى 204,1 مليارات يوان، وهو ما يزيد قليلا عن توقعات وكالة "بلومبرغ".

وبلغت أرباح العام بكامله 62 مليار يوان (9,8 مليارات دولار) لآخر سنة مالية.

وأوضحت المجموعة "منذ منتصف آذار/مارس 2022، تأثرت أعمالنا المحلية بشكل كبير بعودة انتشار كوفيد-19 في الصين، خصوصا في شنغهاي".