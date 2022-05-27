بينما تجلس الأردنية حنان العبادي على الرصيف المقابل لمحلها في مدينة السلط القديمة، تنسج المرأة التي يبلغ عمرها 50 عاما أطباقا تقليدية ملونة باستخدام أسلاك كهرباء قديمة تعيد تدويرها.

وتاريخيا، كانت هذه الأطباق تُنسج من قش القمح وتُستخدم في تقديم الطعام يوميا وكزينة في المناسبات السعيدة مثل حفلات الزفاف. ونظرا لعدم توفر قش القمح طوال العام، قررت حنان استبداله بأسلاك الكهرباء المهملة لتضرب عصفورين بحجر واحد، أولهما أن يكون بوسعها نسج هذه الأطباق طوال العام والثاني هو تقليل الفاقد والمحافظة على البيئة بتخليصها من تلك الأسلاك واستخدامها في أشياء مفيدة.

وعن ذلك قالت حنان لتلفزيون رويترز "هذه الأطباق كانت يعملوها بقش القمح، فقش القمح مش موجود، أنا عملتها من أسلاك الكهرباء، أسلاك الكهرباء لأنها موجودة مش زي قش القمح يعني له موسم بس معين وينتهي. وهاي إعادة التدوير بتفيد يعني بنتخلص من الأشياء".

وبدأت حنان، التي كانت معلمة فيما مضى، العمل في هذه الحرفة بعد أن تركت وظيفتها وقررت تعلم حياكة الصواني التي طالما كانت تجدها جميلة وتستخدمها في تزيين منزلها.

وفتحت حنان محلا في مدينة السلط القديمة قبل عام ونصف حيث تبيع تلك الأطباق مقابل ما يعادل بين 14 و140 دولارا للواحدة حسب حجمها.

وقالت المرأة، المسؤولة عن إعالة أسرتها، إن هذا العمل أفادها كثيرا، مضيفة "أثر كتير ع حياتي يعني إيجابيا، تعرفت ع ناس كثير. شغلي وصل إلى أكثر من منطقة، للسواح، در عليّ دخل".

كما تستخدم حنان العبادي محلها كمركز لتعليم نساء أخريات هذه الحرفة.