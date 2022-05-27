قال وزير المحيطات في كوريا الجنوبية (جو سونغ-هوان)، إن بلاده لن ترفع الحظر المفروض على واردات المأكولات البحرية من منطقة فوكوشيما اليابانية، لكسب دعم اليابان لجهود سول للانضمام إلى اتفاقية تجارة حرة رئيسية.

وقررت سول الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، والتي تضم 11 دولة، بما في ذلك اليابان وأستراليا، وتعمل على الإجراءات المحلية اللازمة لتقديم طلب.

وأوضح "جو" - في تصريح صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - "لقد اتخذنا موقفًا حازمًا بشأن هذه القضية، نحن لا نفكر في السماح باستيراد المأكولات البحرية اليابانية من فوكوشيما كتكتيك يهدف للحصول على دعم محاولتنا للانضمام إلى CPTPP".

وأشار "جو" إلى أنه يتفهم دفع الحكومة من أجل دخول CPTPP على الرغم من الأضرار المتوقعة لصناعة صيد الأسماك المحلية، وتعهد بتقديم "تعويض مناسب" إلى المتضررين وجعل الأمر فرصة لـ "تغييرات مبتكرة" في هذا المجال.

وفيما يتعلق باتفاقية الصيد التي انتهت صلاحيتها بين سول وطوكيو، تعهد وزير المحيطات في كوريا الجنوبية ببذل جهود لاستئناف المفاوضات على الرغم من الاختلافات الشديدة في موقفي البلدين وسط الخلافات الدبلوماسية المتعلقة بقضايا ناجمة عن الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945.

ولم يتم تجديد اتفاقية الصيد الثنائي بعد انتهاء صلاحيتها في عام 2016، حيث فشل الجانبان في تضييق الفجوة في حصص الصيد وغيرها من القضايا.