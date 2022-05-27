تخطط شركة "إيني إس بي إيه" لإنفاق ما لا يقل عن 5ر2 مليار يورو (4ر2 مليار دولار) على مدى السنوات الأربع المقبلة في المملكة المتحدة، وسط دعوات حكومية لشركات الطاقة لزيادة استثماراتها أو مواجهة ضريبة غير متوقعة، وفقا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن الشركة.

وسيشهد التعهد تخصيص 80% من الإنفاق المخطط له لمشاريع استخلاص وتخزين الكربون والطاقة المتجددة ، والـ 20% المتبقية لإنتاج النفط والغاز، وفقا للتقرير الذي نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء

ونقل التقرير عن إيني قولها: "نعتقد أنه سيكون من الأفضل ضمان تسريع شركات الطاقة للاستثمارات في تحول الطاقة بدلا من فرض ضريبة غير متوقعة قد يكون لها تأثير على إبطاء الاستثمارات المستقبلية".

وتأتي خطة إيني الاستثمارية في أعقاب التزامات إنفاق جديدة من قبل منافسيها، حيث تعهدت شركة "هاربور إنرجي بي إل سي" باستثمار 6 مليارات دولار في المملكة المتحدة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتخطط شركة "بريتيش بتروليوم بي إل سي" لاستثمارات تصل إلى 18 مليار جنيه إسترليني بحلول عام .2030

وقال وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنج في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الجمعة إن الحكومة "تريد أن ترى إنفاقا حقيقيا فعليا" من شركات النفط.