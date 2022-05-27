مفرح الشمري

بحضور جمهور الفن العدني الاصيل، انطلقت" ليالي عدن" في مركز جابر الاحمد الثقافي وتحديدا في قاعة الشيخ جابر العلي وذلك بمشاركة الفنانين فواز المرزوق وطلال الصيدلاني وسلطان المفتاح الذين استحضروا روائع الغناء العدني والحضرمي حيث اسعدوا به جماهير هذا اللون الغنائي .



انطلقت الليلة مع الفنان سلطان المفتاح بأغنية «سلطان زمانه» التي تفاعل معها الجمهور بالصفقات والغناء، بعدها قدم الفنان الصيدلاني موال «ما كنت متوقع خيانته لي»، فأغنية «لو خيروني» لأبو بكر سالم التي شاركه الحضور ترديد كلماتها .

وبعد تقاسيم جميلة على الكمان، غنى فواز المرزوق اغنية «بعلمك» للفنان نبيل شعيل. ثم عاد المفتاح ليشدو بأغنية «نار بعدك» لأبو بكر سالم التي اشعلت القاعة طربا وتصفيقا ليتواصل هذا الحماس مع اغنية " مرحيب" التي غناها فواز المرزوق واغنية «الحب أسرار» التي تغنّى بها الصيدلاني وردد كلماتها معه الجمهور الغفير العاشق لأغاني الزمن الجميل.