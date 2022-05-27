رفض النائب بدر الحميدي استغلال دولة الكويت عن طريق فتح أذونات الزيارة إلى سنة بعد أن كانت ثلاثة أشهر، من خلال موافقة لجنة الشؤون الداخلية والدفاع على المشروع الحكومي بشأن "إقامة الأجانب".

وقال الحميدي في تصريح صحافي "لن نسمح باستغلال الكويت والدخول لها عن طريق إذن الزيارة الذي وافقت عليه

لجنة الداخلية والدفاع وغيرت المدة من ثلاثة أشهر إلى سنة".

وأوضح الحميدي أنه في هذه الحالة سوف تستنزف الخدمات والطرق والمستشفيات وتزيد التركيبة السكانية الجاثمة على صدور المواطنين.

وأكد الحميدي"لن نسمح او تتم الموافقة على هذا القانون الذي فيه كثير من المغالطة وتؤثر على المجتمع الكويتي برمته فلابد ألا تزيد الزيارة على ١٥ يوما ولا تجدد".