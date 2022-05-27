

بيروت: لم يمثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس أمام قاضية التحقيق بالتكليف في جبل لبنان ارليت تابت لاستجوابه في دعوى إساءة الأمانة في إدارة الأموال العامة وتبديد أموال المودعين في المصارف، بعدما تقدم بمعذرة عن عدم حضوره، وأرجئت الجلسة إلى شهر ديسمبر المقبل.



وأثار تغيب سلامة عن الحضور جلسة استجوابه التي كانت مقررة أمس غضب محامي تجمع «متحدون» و«رواد العدالة» الذين سبق لهم ان تقدموا بهذه الدعوى، رغم تبلغه أصولا بموعد الجلسة ورغم تغيبه عن الحضور للمرة الرابعة، حيث طلب المحامون تنحية القاضية عن هذا الملف وإحالتها الى هيئة التفتيش القضائي لمحاسبتها على الفساد الفاضح بتعاطيها مع هذا الملف، وإمهال سلامة للمرة الخامسة من دون مبرر وتمنعها عن إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، في أحد أهم الملفات التي تعني الحق العام ومصالح اللبنانيين.