قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نقلته وسائل إعلام محلية إنها استدعت الجمعة مبعوث سويسرا، التي تمثل المصالح الأميركية في طهران، للاحتجاج على مصادرة الولايات المتحدة شحنة من النفط الإيراني كانت على متن سفينة يديرها طاقم روسي بالقرب من اليونان.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن الوزارة دعوتها إلى الإفراج الفوري عن السفينة وحمولتها.

وامتنع متحدث باسم وزارة العدل الأميركية عن التعقيب على مصادرة شحنة النفط.

ونقلت الوكالة ووسائل إعلام أخرى عن وزارة الخارجية الإيرانية القول «الجمهورية الإسلامية أعربت عن قلقها العميق إزاء استمرار انتهاك الحكومة الأميركية للقوانين الدولية والمواثيق البحرية الدولية».

وذكر مصدر في وزارة الشحن اليونانية لرويترز أمس الخميس أن وزارة العدل الأميركية «أبلغت اليونان أن الشحنة على السفينة هي نفط إيراني».

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ما وصفتها بأنها شبكة لتهريب النفط وغسيل الأموال تابعة لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني وتدعمها روسيا.