أعلنت كوريا الشمالية أن تفشي كوفيد-19 فيها أصبح تحت السيطرة، إذ أفادت وسائل الإعلام الرسمية بتراجع عدد الإصابات لليوم السابع على التوالي الجمعة مع تكثيف الفحوصات وتوفير العلاج.

وأشارت وكالة الأنباء الكورية المركزية الحكومية إلى إحراز «تقدم» في تشخيص وعلاج المرضى بفضل «الجهود المخلصة» للعاملين في المجال الطبي.

وأعلنت كوريا الشمالية عن تسجيل أول إصابة بكوفيد-19 على أراضيها في 12 مايو وفعلت «أقصى نظام للوقاية من الجائحة في حالات الطوارئ»، مع إشراف الزعيم كيم جونغ أون نفسه على استجابة الحكومة.

ووجه كيم اللوم إلى المسؤولين الكسالى على ردهم البطيء على تفشي كوفيد-19 وطلب من الجيش تسيير صيدليات بيونغ يانغ.

وأشار الإعلام الرسمي إلى أنه تمت السيطرة على الجائحة، وكررت وكالة الأنباء الكورية المركزية الحكومية الخبر بقولها إن «معدلات الإصابة بالمرض والوفيات على الصعيد الوطني انخفضت بشكل كبير».وأع

لنت عن أكثر من مائة ألف إصابة جديدة «بالحمى»، بعدما كانت أبلغت عن معدل يومي يبلغ 390 ألف إصابة في وقت سابق من الشهر.

ولفتت وكالة الأنباء إلى تسجيل وفاة شخص الجمعة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 69، مشيرة إلى أن معدل الوفيات لايزال عند 0،002%. وأشارت إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص مرضوا.

ولم تعط كوريا الشمالية أيا من سكانها اللقاح المضاد لكوفيد-19 إذ رفضت جرعات لقاح قدمتها منظمة الصحة العالمية.