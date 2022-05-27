عاطف رمضان

علمت «الأنباء» أن فرقا لإزالة السافي «الرمال» تابعة للهيئة العامة للطرق والنقل البري قامت مساء امس الخميس بإزالة «السافي» في عدد من المواقع، منها طريق 306 باتجاه مدينة صباح الأحمد السكنية وذلك بالتعاون مع فرق من قبل البلدية.

وأضافت المصادر أن «الهيئة» قامت كذلك بإزالة السافي، وذلك في جسر الشيخ جابر، وتم إرسال فريق باتجاه الصبية وقد بدأ العمل من الساعة 11 مساء امس الخميس حتى الساعة 6 من صباح اليوم الجمعة.

وذكرت المصادر أن هيئة الطرق قامت أيضا بوضع حواجز اسمنتية على المناطق الحرجة في طرق أم صفق للحد من زحف الرمال.