النادي العربي طلب ترخيص مول ونادٍ صحي من تاريخ 8 مايو ولم يصدر قرار بشأنه حتى تاريخه

نستغرب بيان العربي كونهم ممثلين في لجنة الضوابط التي تم اعتماد توصياتها دون تعديل

أبوابنا كانت ومازالت مفتوحة ونسعى للمصلحة العامة

شكاوى من أهالي المناطق السكنية عديدة منها كيفان والمنصورية والعديلية وغيرها بسبب إزعاج الأنشطة التجارية في الأندية

الأمن الاجتماعي للعوائل في المناطق السكنية أولوية لدى بلدية الكويت على الأنشطة التجارية



أعربت بلدية الكويت عن استغرابها وتحفظها لما جاء في بيان النادي العربي الرياضي بشأن الاستثمار بالاندية الرياضية وعليه نضع النقاط فوق الحروف ونوضّح الآتي :

انه وردت عدة شكاوى من المواطنين قاطني المناطق السكنية بخصوص الازعاج الذي تتسبب به المحال التجارية في المناطق السكنية لعدّة اندية نظرًا لطبيعة بعض الاعمال التجارية التي لا تتناسب مع المناطق النموذجية.

كما تسببت بعض الانشطة في وجود تجمعات للعزاب حتى ساعات متأخرة من الليل وتهدد الامن الاجتماعي في المناطق السكنية، بالاضافة الى ارتفاع عدد الجنح والجنايات المسجلة في المخافر بسبب التغيير الذي طرأ على المناطق بسبب ماسبق بيانه.

واضافت البلدية أنه استجابة للشكاوى المشار إليها صدر القرار رقم (53 لسنة 2022) بشأن الوقف (المؤقت) لاجراءات اصدار تراخيص الاستثمار بالاندية والاتحادات واللجان الأولمبية في مناطق السكن الخاص والنموذجي ولمدَة 3 اشهر تبدأ من صدور القرار بتاريخ (6 فبراير 2022) وحتى تاريخ (6 مايو 2022)، وذلك لدراسة الموضوع ووضع الحلول والبدائل اللازمة في هذا الشأن.

وتلا ذلك مباشرة صدور القرار الوزاري رقم (56 لسنة 2022) والذي نص على تشكيل لجنة برئاسة مدير عام بلدية الكويت وعضوية كل من د. صقر غانم الملا ممثلاً عن الهيئة العامة للرياضة وعلي جابر المري ممثلاً عن اللجنة الاولمبية الكويتية و احمد عقلة العنزي ممثلاً عن الاتحاد الكويتي لكرة القدم ورئيس النادي العربي عبدالعزيز احمد عاشور ورئيس نادي التضامن مبارك محمد المعصب وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص لوضع الضوابط والاشتراطات الخاصة بشأن منح تراخيص الاستثمار بالاندية الرياضية واقتراح البدائل المناسبة والمعايير التي تساهم في الحفاظ على الهدوء والسكينة في مناطق السكن الخاص بالإضافة إلى دعم الرياضة والشباب الكويتي، والتي رفعت تقريرها بتاريخ 11 ابريل 2022.

ومن ثم صدر القرار رقم 129 لسنة 2022 بتاريخ 13 ابريل 2022 بوقف العمل بقرار الايقاف واعتماد توصيات اللجنة المشكلة بالكامل دون الاعتراض على اي توصية من جانب بلدية الكويت.

وعليه تم اعادة العمل واستئناف الإجراءات الخاصة في الاستثمار بالاندية الرياضية منذ تاريخ 13 ابريل 2022 وحتى تاريخه بشكل طبيعي.

كما نوضح أن العديد من الاندية الرياضية تعمل حاليًا على استكمال اجراءات استخراج التراخيص الخاصه بها وفق الضوابط المحدثة ، وهناك طلبات لأندية ما زالت تسير وفق الاجراءات المعمول بها.

ونؤكد ان النادي العربي قد تقدم بطلب لاستصدار ترخيص بشأن مجمع تجاري وناد صحي وفق مساحاته التجارية في تاريخ 8 مايو 2022، وجار العمل وفق الاجراءات المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات المختصة وموافقاتها وبانتظار رأي اللجنة المعنية بشأن الاشتراطات الخاصة به.

وعليه ندعو اعضاء مجلس ادارة النادي العربي لمتابعة الطلب المقدم تمهيدا لاعتماده وفق الاجراءات المعمول بها.

وتؤكد بلدية الكويت اهتمامها بدعم الاندية الرياضية والالتزام بجميع القانونين الصادره التي كفلت لهم حق الاستثمار.

كما تؤكد بلدية الكويت ان ابوابها مفتوحة للجميع وحرصها على الأمن الاجتماعي للعوائل والاهالي في المناطق السكنية الذي يأتي كأولوية على الانشطة التجارية تحقيقًا للمصلحة العامة على حساب المصالح الخاصة.