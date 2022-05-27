

بيروت - جويل رياشي



على مساحة 3.5 ملايين متر مربع، تمتد مستنقعات عميق في البقاع الغربي، من الطريق الرئيسية التي تتوغل في قلب السهل الأخضر، الى حدود مجرى بحيرة القرعون في الداخل.



هي برك من المياه العذبة في أراض مملوكة لعائلة الراحل الوزير والنائب السابق ايلي جوزف سكاف ابن مدينة زحلة البقاعية. وتولي العائلة هذه الأرض عناية خاصة بعيدا من المكاسب التجارية، كما يشير المهندس الزراعي عبدالله حنا وكيل أملاك العائلة في زحلة والبقاع الغربي.



واحة طبيعية من المياه العذبة هي الأكبر في الشرق الأوسط بحسب حنا، تحولت مقصدا للسفراء الأجانب المعتمدين في لبنان والزوار والسياح من كافة البلدان. الواحة تتسع وتتمدد بتمويل من العائلة من عائدات الأراضي الزراعية، مع إصرار على رفض الدعم من المنظمات غير الحكومية.



الزيارات تتم بناء على موعد للمجموعات الكبيرة في أيام الاسبوع، فيما تتحول أرض المستنقع مقصدا لرواد المشي في الطبيعة وراكبي الدراجات الهوائية أيام السبت والأحد وفي العطلات الرسمية، كما يزورها من يقصد البقاع الغربي لتمضية يوم سياحي وتناول الغداء في مقاهي المنطقة التي تخطى صيتها البقاع والعاصمة بيروت. وتقفل الأبواب أسبوعيا يوم الاثنين للقيام بأعمال صيانة وتنظيف.



ويصر المالكون على الامتناع عن الترويج الدعائي للمستنقع، «واتكالنا على الدعاية من الزوار، ونريد ان يقصدنا من يهتم بالبيئة وجمال الطبيعة ويدرك أهمية المستنقع»، كما يقول حنا أثناء شرحه لمجموعة قصدت المنطقة وضمت لبنانيين مقيمين في الدول العربية، اختاروا تمضية عطل الأعياد في ربوع الوطن الأم.



مساحات خضراء وأشجار ومياه نقية تغري الناظر اليها بالغرف منها والشرب. «نحن نرى لون الماء ونكاد نشعر بطعمها» هكذا صرخت فتاة، تعبيرا عن النقاوة والنظافة. وتتفجر المياه من ينابيع طبيعية بعد ذوبان الثلوج، وقد عملت الإدارة المشرفة على المستنقع على الحفاظ عليها وأقامت سواتر لمنعها من الاختلاط بمياه بحيرة القرعون التي أصابها التلوث.



المنسوب في هذه الفترة في أقصى درجات ارتفاعه، وهو يخف تدريجيا وفي شكل كبير في شهر أغسطس، لكن التربة تحتفظ برطوبتها. وفي هذه الفترة تلجأ الادارة الى زرع الأشجار بكثافة، بهدف جعل مسار المشي بطول 12 كيلومترا بدل من 6 كيلومترات حالية تظللها الأشجار ضمن مساحة مربعة من بداية المستنقع الى نقطة الانطلاق عند خط الوصول.



المسار يستغرق تجاوزه أكثر من ساعة، واحيانا أكثر لمن يختار التوقف مرارا لالتقاط الصور. وهو يتضمن الدوس على مسطحات خشبية لتفادي غرق الأقدام بالمياه بالكامل، مع تحذير من القيمين على ضرورة إبعاد الأطفال عن جانبي المسار في الأماكن الضيقة، والبقاء الى جانب ذويهم من الكبار والمرافقين.



ولا يمكن للزائر أن يمل، بل العكس يطلب التوغل أكثر، على رغم ان الغالبية تقصد المستنقع بعد غداء طويل في أمكنة مجاورة تتخلله استراحة مطولة في رحاب السهل.



هنا، يمكن رؤية البط وأنواع عدة من الطيور. وقسم منها يبتعد بعد رمي حجر باتجاه الاشجار، فيحلق ويستريح في أمكنة مجاورة ثم يعود، مؤكدا انه حفظ يوميات الحياة في المستنقع.



وتحدث حنا عن سمكة خاصة بالمستنقع أطلق عليها اسم مستنقع عميق، ظهرت في 2014 ثم اختفت بعد انخفاض مستوى المياه لتعود مرة أخرى في 2018.



هي حياة برية ومائية كاملة في تلك البقعة البقاعية. ويحلو للزوار رؤية أغنام على ضفة قريبة ترعى وتشرب من المياه العذبة.



الجولة في أرجاء المستنقع تغني عن تقصي المعلومات من اللوحة الضخمة على المدخل، والتي تشير الى إدراج المستنقع بالرقم 978 ضمن مواقع رامسار، وهي اتفاقية خاصة بالأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، وقد وقعت في إيران في العام 1871 للحفاظ على الأراضي الرطبة في العالم وتأمين استعمالها المستدام.



في المعلومات أيضا إشارة الى وجود 252 نوعا من الطيور، و122 نوعا من النبات، و18 نوعا من الثدييات الصغيرة والكبيرة (الخنزير البري والذئب وثعلب الماء)، الى الحيوانات اللافقارية المائية والبرية وبينها 52 نوعا من الفراشات و22 نوعا من اليعاسب.



مستنقع عميق يشكل امتدادا لمسار للمشي يبدأ في الجبل المطل على المستنقع ويبلغ 12 كيلومترا، الا ان الهدف كما أشار حنا بتوسيع المسار ضمن المستنقع في مهلة متوقعة خلال سنتين.



قد يطول الشرح، لكن الزيارة للمعاينة تغني عن كل شيء، وهي كفيلة بشد الزائر وجعله يضرب موعدا جديدا للعودة، على رغم بعد المسافة عن العاصمة بيروت.



ويقينا فإننا أمام معلم يتخطى الإطار المحلي اللبناني، ولا يقل أهمية عن مساحات حرجية عالمية، كالوادي في الجبال الزرقاء في مرتفعات مدينة سيدني الأوسترالية مثلا. مستنقع جذاب لا يخرج منه الزائر الا ليعود اليه مرة أخرة على الأقل، مهما طال الغياب.