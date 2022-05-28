دارين العلي



واصل فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حملاته الخاصة بمنع الهدر كأحد أبرز المخالفات والتعديات على الشبكة.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري ان الحملات الخاصة بالهدر ترصد حاليا الهيئات والمنشآت التابعة للجهات الحكومية، حيث تم أمس رصد عمال يقومون باستهلاك المياه بشكل غير مبرر ومن دون استخدام المرشدات ما يشكل مخالفة واضحة لنصوص القرارات المنظمة.



وأكد الشمري ان على الهيئات الحكومية الامتثال لسياسة الدولة العامة ألا وهي الالتزام بالترشيد، مشددا على ضرورة التنبيه على شركات الصيانة وشركات التنظيف المتعاقدة معها بضرورة استخدام المرشدات، وذلك وفقا للقرارات المعمول بها وتجنبا للمساءلة القانونية وحفاظا على المال العام وموارد الدولة.



وأكد الشمري ان حملات الفريق متواصلة وعلى مختلف القطاعات ولن يتم استثناء اي جهة او اي شخص ولن يتم التهاون مع اي من المخالفات أيا كان نوعها وحجمها.