بيروت - منصور شعبان



في محاولة لكسر صعود الدولار وقبل انتخاب الرئيس نبيه بري الثلاثاء المقبل، على رأس المجلس النيابي، صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيان «موجه الى جميع حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات ويريدون تحويلها الى الدولار الأميركي. يطلب منهم التقدم بهذه الطلبات إلى المصارف اللبنانية ابتداء من يوم الاثنين المقبل، وذلك على سعر «صيرفة» على ان تتم تلبية هذه الطلبات كاملة في غضون 24 ساعة. وهذا العرض مفتوح ومتاح يوميا» بحسب البيان.



إعلان سلامة أعقب توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمس، مرسوم تشكيل «المجلس الوطني لسياسة الأسعار» المنشأ في وزارة الاقتصاد والتجارة والمشكل من الإدارات المعنية والمصارف والاتحاد العمالي العام، في الوقت الذي سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا جديدا بلغ 37.600 ألف ليرة.



وفيما تعالت الأصوات للجم المتلاعبين بسعر الدولار ومحاسبتهم، برزت دعوات للإضراب.



وقال وزير الاقتصاد أمين سلام، خلال إطلاق المجلس الوطني لسياسة الأسعار: سأدعو بشكل طارئ إلى اجتماع لهذا المجلس لأننا اليوم في حالة طوارئ «وما فينا نكفي هيك».



وأضاف: أقول «لمن تسول له نفسه» من التجار إننا سنكون لهم بالمرصاد «وما حدا بيتحمل شو رح يصير» فنحن متوجهون نحو الانهيار وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته».