

بدأ قضاة لبنان تصعيدا تحذيريا، في مواجهة الأزمات الاجتماعية والإنسانية التي تلاحقهم وتهدد عائلاتهم، وأعلنوا الاعتكاف الشامل والتوقف عن العمل لمدة أسبوع كامل اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.



وتداعى عشرات القضاة إلى اجتماع عقدوه ظهر أمس في قاعة محكمة التمييز للبحث بالتطورات، وأصدروا إثره بيانا جاء فيه، أن القضاة «تداولوا بما آلت إليه الأمور نتيجة الانحلال التام الذي وصل إليه الوطن، وجريمة الإبادة الجماعية الذي يتعرض لها الشعب اللبناني، بمن فيهم القضاة والمساعدون القضائيون، في ظل عجز الغالبية الساحقة من المواطنين عن تأمين قوتهم اليومي».



ودعا القضاة الشعب اللبناني إلى «مطالبة الزعماء السياسيين كافة الذين توالوا على الحكم عقودا من الزمن، إلى دعم الخزينة العامة للدولة اللبنانية المفلسة والمنهوبة من أموالهم الخاصة، تحملا لمسؤوليتهم المعنوية بحدها الأدنى، إذ لا يمكن الاستفادة من ترف السلطة وغسل الأيادي عند جوع المواطن، وبالتالي دعوة كل النقابات وهيئات المجتمع المدني لمواكبة ذلك».

وأعلن القضاة دخولهم في «الاعتكاف القضائي الشامل من دون استثناءات، ابتداء من صباح الاثنين المقبل، (30 الجاري) ولمدة أسبوع كامل، رفضا لاضمحلال الكرامة القضائية على الصعد كافة». وناشدوا مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة ومجلس ديوان المحاسبة «دعوة القضاة عامة للاجتماع في جمعية عمومية لمعالجة الوضع القضائي المزري».



وكشف مصدر قضائي لـ «الأنباء»، أن هذا التحرك التحذيري انطلق «غداة تبلغ القضاة من صندوق التعاضد، بأنهم باتوا ملزمين بتسديد 20% من قيمة الفاتورة الاستشفائية بالعملة الصعبة من جيوبهم»، مؤكدا أن هذا القرار «أثار غضب المرجعيات القضائية، خصوصا أن مجلس القضاء الأعلى مستاء إلى أبعد الحدود من هذا الإجراء، ولا يمكنه تبرير ما حصل أو إقناع القضاة بقبوله».



ولم يخف المصدر القضائي، بأن هذا التحرك «حظي للمرة الأولى برضى مجلس القضاء الأعلى، وكل الهيئات القضائية الأخرى». وأشار إلى أن منظمي الاجتماع «استبقوا تحركهم بلقاء مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، الذي بدا مستاء إلى أبعد الحدود من الحالة التي بلغها الجسم القضائي، وتجاهل المسؤولين السياسيين لهذا الواقع»، لافتا إلى أن القضاة «يرزحون تحت عبء اقتصادي ومعيشي غير مسبوق، خصوصا أن راتب أعلى قاض في الجمهورية لا يتجاوز حاليا الـ 200 دولار أميركي بحسب سعر الصرف». وتابع المصدر: «لقد تحمل القضاة ظروفا معيشية قاسية ولم يتخلوا عن رسالتهم، لكنهم لن يتحملوا انهيار أمنهم الصحي وأمن أسرهم».



الاعتكاف القضائي ليس الأول من نوعه، إذ سبق للقضاة أن توقفوا أسابيع طويلة صيف العام 2019 عن العمل، للمطالبة بإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، وإبعاد القضاء عن التدخلات السياسية، رغم أنهم أجروا مناوبة للفصل بالقضايا الملحة وملفات الموقوفين، لكن التحرك الجديد يكتسب أهمية خاصة، بعدما باتت إجراءات التقشف تقض مضاجعهم. واعتبر المصدر القضائي أن «الأزمة لم تقف عند كشف القضاة صحيا، بل تتزامن مع حرمانهم من حق تعليم أبنائهم، حيث بدأت المدارس والجامعات تفرض على القضاة تسديد أقساط أبنائهم المدرسية والجامعية بالـ «فرش دولار»، مقابل تنصل الدولة من تعويض الفارق، وعجز صندوق تعاضد القضاة على تحسن الوضع».