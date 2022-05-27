تشهد الإيجارات وخصوصا للبيوت السكنية، ارتفاعا تصاعديا في مختلف الأراضي السورية لتزيد من أعباء الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار الجنوني. ولطالما كانت العاصمة دمشق واحدة من أغلى المدن ليس في سورية فقط ولكن على مستوى العالم. ولا تلبث الإيجارات أن ترتفع من حين إلى آخر، دون وجود أي ضوابط أو قوانين ملزمة لأصحاب العقارات.



وبحسب تقرير نشره موقع تلفزيون «سورية» فقد وصلت إيجارات المنازل في دمشق وريفها مبالغ خيالية، بعضها يتجاوز الـ 5 ملايين ليرة شهريا، ولا تقل عن 100 ألف ليرة للبيوت القديمة في المناطق البعيدة.



وقال أبوأيمن الدوخي، العامل في مجال العقارات في دمشق، إن أجرة العقارات تختلف من حي إلى آخر، وتختلف بحسب مساحة البيت وجودته، وإن كان مفروشا أو فارغا، حيث تصل الإيجارات إلى أكثر من 5 ملايين ليرة للبيت في الأحياء الراقية مثل المالكي وأبو رمانة وشارع بغداد وكفرسوسة والمزة فيلات ومشروع دمر.



وأضاف في تصريح لموقع «تلفزيون سورية» أن «الأسعار في هذه المناطق مرتفعة، ولكن أنت في أرقى أحياء سورية، وفي مركز دمشق»، مشيرا إلى أن السعر لا يقل عن ألف دولار شهريا بل يزيد عنه هذا شبه متعارف عليه».



وأوضح الدوخي أن الأسعار تقل في مناطق الميدان ودمشق القديمة والبرامكة والقدم والزاهرة ومساكن برزة وتتراوح بين مليون ومليوني ليرة سورية، وكلما ابتعدت عن دمشق واحتجت للمواصلات أكثر زادت الأسعار، خصوصا في ظل أزمة المحروقات المستمرة.



وأكمل أن إيجارات البيوت تقل تدريجيا إلى نصف مليون ليرة في جديدة عرطوز أو صحنايا، وتصل إلى 250 ألفا في عرطوز أو قطنا، وصولا إلى 100 ألف ليرة للبيت القديم جدا.



وفي سياق ذلك، قالت غيداء الطويل (45 عاما)، وهي نازحة من بيتها، في الغوطة الشرقية، إنها استأجرت منزلا في حي الميدان، قبل 5 سنوات بـ 250 ألف ليرة، بينما تدفع الآن نحو 600 ألف ليرة، مبينة أن «الإيجارات في الميدان تتجاوز المليون ونصف المليون ليرة أحيانا وهي أسعار جنونية».



وأضافت لموقع «تلفزيون سورية» إن «الوضع كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لم نعد نستطيع التحمل، المستأجر معه حق، والمالك معه حق، كل شيء سعره مرتفع، ويزيد بشكل يومي».



من جانبه، قال أبورامي (52 عاما)، وهو مستأجر في منطقة عرطوز بريف دمشق، إنه يدفع 250 ألف ليرة شهريا إيجار بيته، ولولا أن ابنه اللاجئ في ألمانيا يرسل له لما تمكن من دفع الإيجار.



ولفت النازح بصحبة عائلته من درعا إلى موقع «تلفزيون سورية» أن البيت غرفة وصالة فقط وهو فارغ غير مفروش، بينما تدفع أخته 550 ألف ليرة وتسكن في جرمانا، موضحا أن الوضع صعب جدا.



وأكد أبورامي أنه يبحث عن شقة في مكان آخر، قد تكون أرخص ولكن لا يوجد أقل من ذلك إلى بيوت قديمة جدا وغير مؤهلة للسكن، حيث في دمشق 900 ألف ليرة والدفع 6 أشهر مقدما، وفي نهر عيشة عن 300 ألف ليرة، لذلك أبحث حاليا في القرى الأبعد مثل كفر حور وسعسع.



قال محمد جمعة، مالك أحد المكاتب العقارية في ريف دمشق، إن «أسعار البيوت في ارتفاع مستمر، نتيجة ارتفاع أسعار العقارات، من بيوت وأراض، إلى جانب التضخم الذي تشهده كل السلع ما أثر سلبا على حركة الإيجارات».



وأضاف جمعة في حديث مع موقع «تلفزيون سورية» أن «المكاتب العقارية لا تتدخل في تحديد الإيجار الشهري، إنما يحدده صاحب البيت، حيث يتناقل أصحاب البيوت التسعيرات فيما بينهم ويرفعونها».



ولفت إلى أن أصحاب البيوت العقارية من مصلحتهم أن يكون السعر أقل، حتى نجذب أكبر عدد ممكن من المستأجرين، فإن كان إيجار البيت مليون ليرة سورية، لا شك أن عدد المقبلين على استئجاره سيكونون أكثر مما لو كان البيت بمليون ونص مليون ليرة مثلا».



وأشار جمعة إلى أن «الأسعار منطقية إلى حد ما بما يتصل مع التضخم ولكن ليس مع متوسط الرواتب في القطاع الحكومي أو الخاص»، مرجحا أن الكثير من الناس تصلها مساعدات مالية من ذويها في الخارج، ولذلك يتمكنون من الاستئجار».



وأكد الخبير في سوق العقارات أن «الإقبال على أجار البيوت متنوع، فهو ينخفض في فترات الشتاء ورمضان، ويعود مجددا مع بدء التسجيل على العام الدراسي في الجامعات والثانويات».