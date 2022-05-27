القاهرة - هالة عمران



أعلن د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الإحصائيات الخاصة بالامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي والتي اختتمت أمس، مشيرا إلى أنه تم عقد حوالي 11 مليونا و509 آلاف و744 امتحانا إلكترونيا للصفين الأول والثاني الثانوي من بينها 6 ملايين و401 ألف و535 امتحانا إلكترونيا للصف الأول الثانوي و5 ملايين و108 آلاف و209 امتحانات إلكترونية للصف الثاني الثانوي.



وقال الوزير - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - إن الامتحانات جاءت بمتوسط 40 سؤال اختيار من متعدد في كل امتحان لذلك فإن التصحيح الإلكتروني سيتم بدون تدخل بشري لـ 460 مليونا و389 ألفا و760 سؤالا.



وأضاف الوزير «تحيا مصر التي تنفرد بمثل هذه الإحصائيات وبإذن الله القادم أفضل».