أكد سفير دولة الكويت لدى إيطاليا الشيخ عزام الصباح اليوم السبت، أن مباحثات نائب وزير الخارجية الكويتي السفير مجدي الظفيري الناجحة في روما أرست أسس تطوير العلاقات الاستراتيجية مع إيطاليا.

وقال السفير عزام في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة ختام زيارة الظفيري ومباحثاته الهامة مع نظيرته نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني إن "هذه المباحثات أثمرت عن تأسيس قاعدة أوسع للتعاون الثنائي".

وأضاف أن آفاق توسيع وتطوير التعاون بين البلدين تشمل استمرار نهج التشاور المتبادل ووضع آليات منتظمة للمشاورات السياسية "تمهيدا لانطلاق الحوار الاستراتيجي" من خلال تفعيل اللجنة المشتركة الكويتية - الايطالية.