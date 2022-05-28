أعلن وكيل وزارة التربية جاهزية "التربية" لأداء الطلاب والطالبات اختبارات نهاية الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي (2021-2022) والمقرر انطلاقها يوم غد الأحد.

وقال اليعقوب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت، إن اختبارات غد ستكون لطلبة المرحلة المتوسطة وللصفين العاشر والحادي عشر الثانوي في حين ستبدأ اختبارات الصف الثاني عشر 12 يونيو.

وأوضح أن إجمالي المسجلين في المرحلة المتوسطة بجميع المناطق التعليمية 160446 طالبا وطالبة منهم 40151 في الصف السادس و39647 في السابع و40542 في الثامن بينما بلغ عدد طلبة الصف التاسع 40106 مشيرا الى ان اختبارات هذه المرحلة ستستمر حتى يوم الاثنين 6 يونيو.

وأضاف أن عدد طلبة الثانوية العامة في الصفين العاشر والحادي عشر بالقسمين الأدبي والعلمي المتقدمين لاختبارات الفصل الدراسي الثاني يبلغ 762ر76 طالبا وطالبة منهم 361ر38 في الصف العاشر و065ر13 في الحادي عشر (أدبي) و336ر25 في الحادي عشر (علمي).

وأشار الى أن مواعيد اختبارات الصف الثاني عشر للفترة الدراسية الثانية بقسميه العلمي والأدبي ستكون خلال الفترة من 12 يونيو حتى 22 منه.