الجائزة تعكس وتجسد التزام الكويت بدعم إنجاز الأبحاث والدارسات الصحية

حنان عبد المعبود

قام وزير الصحة د. خالد السعيد، وبمشاركة مدير منظمة الصحة العالمية د. تيدروس إدهانوم غيبريسوس، بتسليم جائزة المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد للبحوث في مجالي الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة، إلى د. هنادي خميس الحمد من دولة قطر ، جاء ذلك في إطار احتفالية منظمة الصحة العالمية ضمن أعمال الدورة الـ 75 لجمعيتها العامة، والمعنية بالجوائز الممنوحة لأفضل الأبحاث الطبية التطبيقية في العالم.

وتمنح جائزة سمو الشيخ صباح الأحمد للبحوث في مجال الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة، التي تقدمها مؤسسة دولة الكويت لتعزيز الصحة، لشخص أو أشخاص أو مؤسسة أو مؤسسات أو منظمة أو منظمات غير حكومية، تكريما للإسهامات الجليلة في البحوث في مجالي الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة.

وقال وزير الصحة د. خالد السعيد في كلمة خلال الاحتفال: "إن جائزة المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للبحوث في مجالي الرعاية الصحيه للمسنين وتعزيز الصحة، تعكس وتجسد التزام الكويت ودعم وتشجيع البحث العلمي وإنجاز الابحاث والدارسات الصحية، لاسيما فيما يخص تحسين وجودة الرعاية الصحية للمسنين، عرفانا لهم، وامتنانا لما قدموه من عطاءات.

وأعرب السعيد عن سعادته بتسليم الجائزة للدكتورة هنادي خميس الحمد، تقديرا لدورها الرائد والقيادي في تحسين رعاية المرضى المسنين في دولة قطر الشقيقة، ووضع برامج مبتكرة، والقيام بالعديد من البحوث العلمية التي تهدف إلى تحقيق المستوى الأمثل لعلاج المرضى المسنين، متقدما بالتهنئة إليها ولدولة قطر .

الجدير بالذكر ان الدكتورة هنادي الحمد الفائز بجائزة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الاحمد للبحوث في مجالي الرعاية الصحيه للمسنين وتعزيز الصحة، تشغل رئيس قسم أمراض الشيخوخة والرعاية الطويلة الأجل في مؤسسة حمد الطبية، والمديرة الطبية لمستشفى الرميلة بقطر ومعهد قطر للتأهيل.

وقد حققت د. هنادي الحمد نتائج ملحوظة في تحسين رعاية المرضى المسنين في دولة قطر الشقيقة، من خلال أدوارها القيادية في مختلف المؤسسات الطبية، بتوسيع نطاق الخدمات المقدمة إلى المرضى، وتحسين توقيتها وجودتها، ووضع برامج مبتكرة لخدمة ورعاية المسنين، وزيادة السعة الاستيعابية لمرافق الرعاية الطويلة الأجل بنسبة 20%، وإدماج الخدمات الصحية المتنقلة، وخدمات الرعاية المنزلية لكبار السن، وإنشاء خدمات التأهيل المجتمعية، وتوسيع نطاق خدمات عيادات الذاكرة على مستوى الرعاية الأولية.

وفضلا عن عملها السريري، تتولى د. هنادي الحمد أيضا برنامج عمل للبحوث يهدف إلى تحقيق المستوى الأمثل لعلاج المرضى المسنين في دولة قطر الشقيقة، ومواصلة تحسينه، كما تشارك أيضا في أنشطة إذكاء الوعي، وبناء القدرات التي ساعدت على زيادة الوعي بالخرف، وأدت إلى زيادة الأشخاص الذين يلتمسون الرعاية.