أصدر وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قرارا وزاريا بتعديل اللائحة المالية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وجاء في القرار:

مادة أولى

- تعديل المادة 9 من اللائحة المالية بحيث تكون كما يلي:

«تنقسم مصروفات الصندوق الى الأبواب الرئيسية التالية:

٭ باب أول: المرتبات.

٭ باب ثاني: المصروفات العامة.

٭ باب ثالث: مشاريع إنشائية».

مادة ثانية

- يعتمد مسمى «مدير مكتب التفتيش والتدقيق» بدلا من مسمى «المدقق الداخلي العام» أينما ورد في اللائحة المالية.

مادة ثالثة

على المدير العام للصندوق تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.