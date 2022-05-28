5 دنانير قيمة الاشتراك السنوي لعضوية النقابة.. وانعقاد الجمعية مرة كل عام

أصدر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة المستشار جمال الجلاوي قرارا وزاريا بإشهار نقابة العاملين في وزارة الخارجية، وجاء فيه:

مادة أولى

تشهر نقابة العاملين بوزارة الخارجية.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.

وجاء في النظام الأساسي لنقابة العاملين بوزارة الخارجية أنه: اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 2016/12/3 وتم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة العاملين بوزارة الخارجية الكويتية، ويقضي نظامها الأساسي بما يلي:

- يقبل عضوا في النقابة كل من يشتغل في وزارة الخارجية الكويتية وتنطبق عليه الشروط التالية: أن يكون العضو متمتعا بالجنسية الكويتية، وأن يكون من العاملين بوزارة الخارجية، وأن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

- قيمة الاشتراك السنوي لعضوية النقابة هو مبلغ وقدره 5 دنانير.

- رسم الانضمام الى النقابة هو خمسة دنانير تُدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو إعادة قيده.

- تتكون أموال النقابة من الاشتراكات السنوية التي يدفعها الاعضاء ورسوم الانضمام الى النقابة والهبات والوصايا التي ترد لها، ويقرر مجلس الادارة في قبولها بعد علم الهيئة العامة للقوى العاملة.

- تودع أموال النقابة بأحد البنوك المرخصة داخل الكويت باسم نقابة العاملين بوزارة الخارجية، ويكون السحب منها طبقا للأحكام والأوضاع الواردة بهذه اللائحة.

- تبدأ السنة المالية للنقابة من بداية شهر يناير الى نهاية ديسمبر من كل عام.

- تنعقد الجمعية مرة كل عام في شهري يناير وفبراير بصفة عادية.

- مجلس الادارة يتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة أربع سنوات ميلادية، وهو السلطة التنفيذية للقرارات المشروعة التي تصدرها الجمعية العمومية للنقابة.

- رئيس مجلس إدارة النقابة هو الممثل القانوني لها أمام جميع الجهات.

- لا يتقاضى أعضاء مجلس الادارة مكافآت أو مرتبات من الأعمال الموكلة لهم.