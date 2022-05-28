أصدر وزير الشؤون والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو قرارا وزاريا بشأن تعديل وإضافة النظام الأساسي لجمعية مركز تقويم وتعليم الطفل.

وجاء في القرار:

مادة 1

- تعديل الهدف الأول ليصبح (تشخيص الأطفال الذين يعانون صعوبات التعلم للراغبين في ذلك).

- إضافة هدف جديد وهو (تقديم الخدمات التعليمية والتربوية العلاجية ومتابعة الحالات في المركز الكائن في منطقة السرة - ق4 - ش 14).

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.