طارق عرابي

قال نائب رئيس الاتحاد الكويتي للأغذية، ورئيس اتحاد شركات الدواجن عزارة الحسيني، إن السوق الكويتي يشهد حاليا فائضا في انتاج البيض.

وأضاف الحسيني في تصريح له خلال مؤتمر صحافي، «تشهد الكويت حاليا فائضا في إنتاج البيض يزيد على 140% من حاجة السوق».

وأكد الحسيني على عدم وجود نقص في الدواجن، مبينا أنها تعاني حاليا من ارتفاع أسعارها بعد ارتفاع أسعار الأعلاف، وكذلك نتيجة للتهافت على الشراء من قبل المواطنين والمقيمين.

وأشار الحسيني إلى أن شركات الدواجن الحالية تلبي أكثر من 40% من حاجة السوق الكويتي، كما أن الدولة تعمل حاليا على ضمان زيادة إنتاج الدواجن عن طريق توفير الأعلاف والتحصينات والطواقم اللازمة لذلك.