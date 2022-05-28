أكد مسؤول كويتي اليوم السبت، أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لتنظيم النسخة المقبلة من معرض الكويت الدولي للكتاب بصورة مميزة.

جاء ذلك في تصريح لمدير ادارة معارض الكتاب بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومدير معرض الكويت الدولي للكتاب سعد العنزي لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، عقب حضوره اجتماع المسؤولين الخليجيين عن معارض الكتاب في أبوظبي.

وقال العنزي إن المعرض الكويت الدولي للكتاب سيقام في ال16 من نوفمبر المقبل ولمدة 11 يوما بأرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف مشيرا إلى أن ذلك يأتي عقب العودة الى الحياة الطبيعية وإلغاء العديد من القيود والاجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد 19).

من جهة أخرى أشاد العنزي بالاجتماع ال19 للمسؤولين الخليجيين عن معارض الكتاب الذي نظمته الأمانة العامة لدول المجلس في ابوظبي على هامش معرض ابوظبي الدولي للكتاب الذي يختتم فعالياته غدا.

ولفت إلى أن الاجتماع ناقش الاستراتيجية الثقافية لدول المجلس (2020-2030) والمواضيع الثقافية المتعلقة بتنظيم معارض الكتاب في دول الخليج.

وأوضح أن المجتمعين اعتمدوا أجندة معارض الكويت للكتاب حتى عام 2030 بحيث لا تتعارض مع مواعيد اقامة المعارض الخليجية الأخرى الى جانب المطالبة بإعداد كل دولة خليجية توصياتها بشأن فكرة عمل جناح خليجي مشترك في بعض المعارض الدولية.

ولفت العنزي الى أن الاجتماع تطرق الى التحديات التي تواجه معارض الكتب وامكانية تحويلها الى فرص واعدة كما سلط الضوء على واقع النشر العربي والصعوبات التي تواجه الناشرين فيه.

وأشار الى أن الاجتماع استعرض القضايا المتعلقة بدور المعارض في نشر الثقافة والتواصل الحضاري وأثرها في الترويج للكتب وإيصالها الى القراء.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل في إمارة الشارقة في أكتوبر المقبل على هامش فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب.