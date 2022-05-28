حنان عبد المعبود

أكد وزير الصحة د. خالد السعيد، أن دولة الكويت لم ترصد حتى الآن أي عدوى لجدري القردة.

وقال: "نحن في وزارة الصحة لدينا تأهب وترصّد لجميع الأمراض المعدية، مثلما كان لدينا مع فيروس كورونا ولا زلنا نترصد أي حالة لهذا الفيروس وغيره من الأمراض الجديدة كجدري القردة ولكننا لم نرصد أي حالة حتى الآن، مشيرا إلى أن الاشتباه بأي حالة ستحول الى مستشفى الأمراض السارية .".

جاء هذا التصريح الإعلامي على هامش اجتماع جمعية الصحة العالمية والتي شملت مجموعة من اللقاءات والاجتماعات والنقاشات في مختلف المواضيع الطبية المختلفة الى جانب تسليم جائزة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح للبحوث الطبية