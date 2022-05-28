بينما ينتظر عشاق السينما لمعرفة الفائز بجائزة السعفة الذهبية، وهي الجائزة الكبرى لمهرجان كان السينمائي، تم الإعلان قبل ذلك عن الفائز بجائزة سعفة الكلب في المسابقة غير الرسمية للمهرجان السنوي.

تُوجت بريتني بجائزة سعفة الكلب هذا العام بعد الظهور في فيلم (وور بوني) للمخرجة رايلي كيو، كأفضل كلب هذا العام.

لم تتمكن الكلبة بريتني، التي لعبت دور بيست، من حضور الحفل. وتسلمت كيو والمخرجة المشاركة جينا جاميل الجائزة عبر مقطع فيديو مسجل مسبقا، وقالتا إنهما يشعران "بالامتنان كثيرا" لهذا التكريم.

تأسست هذه الجائزة في عام 2001 من قبل الصحفي السينمائي توبي روز، وتُمنح لأفضل الكلاب على الشاشة.