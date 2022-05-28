سُجل في مدينة ويتبي في شمال شرق إنكلترا رقم قياسي عالمي جديد لعدد الأشخاص المتنكرين بأزياء مصاصي الدماء، بعد 125 عاماً على نشر رواية "دراكولا" المستوحاة من هذه المدينة الصغيرة.

وجاء في تغريدة نشرتها على شبكة تويتر منظمة "إنغليش هيريتدج" التي تدير موقع "ويتبي آبي" المهدّم حالياً والذي عٌقد فيه التجمّع "لقد حطمنا قبل قليل الرقم القياسي المسجّل في موسوعة لأكبر تجمع للأشخاص الذين يرتدون زي مصاصي الدماء، مع 1369 مصاص دماء!"

ارتدى الحاضرون أحذية ومعاطف وسراويل أو فساتين سوداء، ووضعوا أنياباً على أسنانهم العلوية.

وكان الرقم القياسي السابق يبلغ 1039 مصاص دماء وقد سُجّل في دوسويل بلولاية فيرجينيا الأميركية.

نُشرت رواية "دراكولا" للكاتب الايرلندي برام ستوكر للمرة الأولى عام 1897، وتناولت قصة هذا الكونت المتعطش للدماء، واقتبست منها لاحقاً أعمال كثيرة بينها أفلام سينمائية.

شكلت بلدة نورث يوركشاير الساحلية الواقعة على بحر الشمال والتي زارها ستوكر عام 1890 الإطار المكاني لروايته القوطية، وفقاً لمنظمة "إنغليش هيريتدج".