أكد البرلمان الألماني، صحة تقرير لمجلة "شتيرن" بشأن سرقة قطع فنية من مكتب المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر في مبنى تابع للبرلمان الألماني.

وذكر البرلمان أن شرودر تقدم ببلاغ يوم الاثنين الماضي بعد اكتشاف اختفاء ثلاث لوحات من الردهة المقابلة لمكتبه في المبنى التابع للبرلمان.

واللوحات الثلاث المختفية هي طبعتان خشبيتان للرسام وفنان الجرافيك أوفه بريمر، ورسم جرافيك لفنان صيني، لم يتم الإفصاح عن اسمه.

وتقع قاعات مكتب شرودر في منزل أوتو-فيلس، على مسافة بضع مئات الأمتار من مبنى البرلمان (رايشستاج).

وذكرت المجلة أن اللوحات الفنية معلقة على مدار 16 عاما في جزء المبنى المتاح للجمهور، ولم تذكر المجلة شيئا عن قيمة هذه اللوحات.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان قرر في الأسبوع الماضي إلغاء جزء من المميزات المخصصة لشرودر كمستشار سابق بسبب استمرار علاقاته مع روسيا رغم غزوها لأوكرانيا حيث قررت لجنة الميزانية في البرلمان إغلاق مكتبه.

كانت الخزينة الألمانية أنفقت في العام الماضي أكثر من 400 ألف يورو على طاقم العاملين في مكتب شرودر في العام الماضي وحده.

وقضت اللجنة باستمرار حق شرودر في الحصول على معاشه التقاعدي وتوفير حماية شخصية له.