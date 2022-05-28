أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم السبت،تشكيل غرفة عمليات مشتركة لوضع خطط توعوية عاجلة للتصدي للحمى النزفية في العراق .

وقال العطا، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية(واع)، إن غرفة العمليات ضمت محافظة بغداد وعضوية عدد من المديرين العامين والمسؤولين في وزارتي الصحة والبيئة، والجهات ذات العلاقة .

وأوضح أنه"تم وضع خطة عاجلة للتوعية وتنفيذ حملة موسعة للوقاية من الحمى النزفية وإرسال الفرق الرقابية والتفتيشية في عموم الأسواق والمناطق السكنية والمجازر؛ لمتابعة مدى تنفيذ إجراءات وزارة الصحة بشأن الحيلولة دون وقوع إصابات جديدة في الحمى النزفية".

من جهته ، أكد مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي أمير علي الحسون أن"الدائرة ملتزمة في تنفيذ أي جهد توعوي صحي وبيئي وبالتنسيق مع محافظة بغداد ووزارة الصحة في تعزيز مفاهيم التوعية في مجمل القضايا الصحية والبيئية منها هذه الحملة بخصوص الحمى النزفية ، والتي تلقى اهتماما خاصا من قبل وزير البيئة وكالة جاسم الفلاحي".