بات في إمكان من يرغب في تمضية عطلة حقيقية بعيداً من هموم العمل ومشاغله ومن دون الانهماك بالبريد الإلكتروني، أن يستعين بالخيول الايسلندية التي تتولى من دون مقابل بركلات حوافرها كتابة ردود غياب تلقائية، بفضل خدمة يوفرها مكتب السياحة الايسلندي.

أطلق المكتب مقطع فيديو ترويجياً غريباً يشرح فيه سرّ هذه الخدمة، إذ تظهر فيه لوحة مفاتيح عملاقة تدوس عليها بحماسة خيول من السلالة الايسلندية الشهيرة، وسط المناظر الطبيعية الخلاّبة للجزيرة.

وطبعاً تُنتِج المواهب الكتابية للخيول ردوداً مخالفة كلياً لقواعد الآداب المهنية على الرسائل الإلكترونية التي يتلقاها الشخص المعني، إذ تقتصر هذه الردود على نصوص عبثية غير مفهومة على غرار JJJJJJJJJJ أو 8io:l:;l:oiip::.

إلاّ أن ثمانية آلاف شخص اشتركوا حتى الآن في هذه الخدمة التي سميت "آوتهورس يور إيميل" (Outhorse your e-mail)، وهي تحوير لفعل "آوتسورس" (Outsource) بالإنكليزية، وتعني "كلّف جهة من الباطن تولّي بريدك الإلكتروني".

وقال رئيس هيئة "فيزيت آيسلند" سيغريور دوغ غوموندسدوتير لوكالة فرانس برس "أطلقت ايسلندا خدمة OutHorse Your Email لمساعدة المسافرين على الانقطاع عن كل شيء والتركيز على الاستمتاع بكل ما تقدمه إيسلندا، من دون ما يعكّر أي شيء" ذلك.

تعد الخيول الايسلندية الصغيرة التي يتم الخلط أحياناً بينها وبين المهور، أحد رموز هذه الدولة.

وفي الفيديو الذي حصد أكثر من 130 ألف مشاهدة منذ نشره على الإنترنت، تبدو سائحة تؤدي دورها ممثلة منزعجة من تلقي عشرات الرسائل الإلكترونية أثناء إجازتها في أماكن خلاّبة في ايسلندا.

واستندت هيئة السياحة على استطلاع رأي أجرته يبيّن أن 55 في المئة من الأشخاص الذين شملهم الاستبيان يتحققون من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم مرة واحدة على الأقل يومياً خلال عطلاتهم.