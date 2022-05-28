ذكر نجوين نهو كونج، رئيس قسم إنتاج المحاصيل التابع لوزارة الزراعة الفيتنامية ، أن بلاده تتوقع أن تحقق هدفها لإنتاج 6ر43 مليون طن من الأرز غير المقشور هذا العام، على الرغم من ارتفاع أسعار الأسمدة.

وأضاف كونج في رسالة نصية "أرى أننا كنا على مسار صحيح لما كنا خططنا له"، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء

وامتنع كونج عن التعليق على ما إذا كانت فيتنام ربما توقف شحنات الأرز أم لا، وسط قلق عالمي متزايد بشأن الحمائية الغذائية.

كانت فيتنام قد انتجت حوالي 86ر43 مليون طن من الأرز غير المقشور في عام 2021، طبقا لوزارة الزراعة.

يشار إلى أن العديد من الدول حظرت تصدير سلع استراتيجية لديها كإجراءات احترازية للحفاظ على مخزون السلع الأساسية في ظل أزمة عالمية، بسبب تأثر سلاسل الإمدادات على إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.