أظهرت بيانات حكومية في كوريا الجنوبية أن عدد الشركات الناشئة في البلاد انخفض بنسبة 4ر3% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتم إنشاء ما مجموعه 732,348 شركة ناشئة في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس الماضيين، مقارنة بـ 846,360 شركة في العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة، والتي أوردتها وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم السبت.

وانخفض عدد الشركات الناشئة في مجال العقارات بنسبة 6ر15% ،على أساس سنوي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى، مع انخفاض الشركات العاملة في صناعة الضيافة بنسبة 4ر5%.

وباستثناء قطاع العقارات، كان عدد الشركات الناشئة مماثلا لمستوى العام السابق.

وارتفع عدد الشركات الصغيرة المنشأة حديثًا في قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 6ر9% على خلفية زيادة النشاط عبر الإنترنت، وزاد عدد شركات الخدمات التعليمية بنسبة 5ر8% وفقا للبيانات.