اتفقت ألمانيا والولايات المتحدة على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة وحماية المناخ.

ووقع ممثلون عن البلدين على إعلان بخصوص شراكة جديدة في مجال الطاقة والمناخ في العاصمة الألمانية برلين

وقال وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك إن مثل هذه الشراكات التي دخلت فيها ألمانيا مع العديد من الدول، هي أداة مهمة لدفع مجال حماية المناخ قدما بشكل ملموس تماما.

ومن المنتظر أن تتعاون مجموعات عمل من خبراء ألمان وأمريكيين بشكل دائم في أربعة مجالات يأتي في طليعتها تطوير قطاع طاقة الرياح البحرية، والهيدروجين، والنقل بدون انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتعاون مع الدول النامية والناشئة.

وأشاد المفوض الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري بألمانيا بوصفها من الدول الرائدة في التحول في مجال الطاقة وقال إن ألمانيا كانت " البلد الذي بدأ وخاض مخاطرة ضخ استثمارات كبيرة في الطاقات المتجددة قبل وقت طويل أصبحت بعده هذه الاستثمارات موضة أو اقتصادية أيضا".

وقال كيري إن البلدين يسعيان بهذا التعاون إلى تشجيع بلدان أخرى على استغلال فرص التحول في مجال الطاقة.

ويستند الاتفاق إلى تعاون كانت المستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل والرئيس الأمريكي جو بايدن أطلقاه في الصيف الماضي.

وتم التوقيع على اتفاق على هامش اجتماع لوزراء البيئة وحماية المناخ والطاقة في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في برلين.

يذكر أن ألمانيا تتولى حاليا الرئاسة الدورية للمجموعة التي تضم أيضا فرنسا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا.