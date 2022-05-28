أعلن نجم مسلسل "لوبين" من نتفليكس الممثل الفرنسي عمر سي الخميس أنه سيتعاون مع منصة البث التدفقي المنافسة "إتش بي أو ماكس" بهدف "إنشاء محتوى" موجّه تحديداً للدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية وفرنسا والولايات المتحدة.

وكتب الممثل البالغ 44 عاماً عبر انستغرام "أنا سعيد جداً بالشراكة مع +إتش بي أو ماكس+ التي تشاركني حلمي في إنشاء محتوى يجذب الجمهور من العالم كله، وتحديداً أولئك الموجودين في الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية وفرنسا والولايات المتحدة"، ونشر على خاصية الـ"ستوري" صورتَي شاشة لخبري مجلتي "فراييتي" و"هوليوود ريبورتر" اللتين كشفتا عن الاتفاق.

وقالت المسؤولة عن المحتوى الأصلي في منصة "إتش بي أو ماكس" سارة أوبري في حديث إلى المجلتين المتخصصتين إنّ "عمر سي يشكل أحد أبرز المواهب في الحقبة التي نعيشها، وشهدنا على تطور شهرته لتصبح عالمية بعدما حقق مسيرة مهنية ناجحة في فرنسا".

وتابعت "يشرفنا أن نكون شركاء مع سي ونتطلع إلى إنجاز أعمال معاً خلال السنوات المقبلة تزامناً مع استمرار المنصة في التوسع عالمياً".

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021، وقّع سي عقداً طويل الأمد مع منصة "نتفليكس" لانتاج أفلام والتمثيل فيها. وأوضحت المنصة في بيان آنذاك أن "شركة عمر سي للانتاج في باريس ولوس أنجليس ستتولى بموجب هذا العقد اعداد افلام خاصة لـ+نتفليكس+ وسيكون سي ممثلًا ومنتجاً منفذًا فيها".

ولم يتطرق سي ولا "إتش بي أو ماكس" الخميس إلى تفاصيل العقد.

وبعدما حقق نجاحاً عالمياً بفيلم "إنتوشابل" (2011)، عزز سي شهرته العالمية من خلال مسلسل "لوبين" الذي كان أوّل عمل فرنسي يحظى بنجاح على هذا المستوى عبر منصة البث التدفقي الأميركية إذ حصد ملايين المشاهدات عندما عُرض موسمه الأول عبر المنصة.

وفي هذا المسلسل المقتبس من رواية موريس لوبلان الشهيرة عام 1905، يجسد سي شخصية أسان ديوب المعجب باللص الظريف أرسين لوبين والذي يستلهم في جو باريسي معاصر تصرفاته من بطله المفضل، بدافع خصوصا من رفضه الظلم الذي طاول عائلته.

وفي بداية شهر أيار/مايو، حقق سي نجاحاً جديداً عبر "نتفليكس" من خلال فيلم "لوان دو بيريف"، وهو تكملة للفيلم الكوميدي البوليسي الفرنسي "لوتر كوتيه دو بيريف" (2012) الذي أدى دور البطولة فيه إلى جانب لوران لافيت.

وشارك عمر سي في مهرجان كان السينمائي الأسبوع الماضي عن فيلمه "تيرايور" للمخرج الفرانسي ماتيو فادوبييه، وهو فيلم يتناول قصة أب سنغالي وابنه أجبرا على القتال خلال الحرب العالمية الأولى.