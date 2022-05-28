حظيت أغنية الفنان حمادة هلال (روح الروح)، التي طرحها على قناته الرسمية على يوتيوب يوم الأربعاء الماضي، بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت 485 ألفا و357 بعد 3 أيام من طرحها.

وواصل حمادة هلال اليوم /السبت/ الترويج لأغنيته، عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، حيث غير غلاف صفحته بموقع "فيسبوك" ووضع بوستر الأغنية، وأعرب عن سعادته بتصدر التريند على "تويتر" ويوتيوب .

وكان حمادة هلال طرح أغنيته الجديدة عبر قناته الرسمية على يوتيوب مساء يوم الأربعاء الماضي وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمادة هلال، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، ومن إخراج كريم مسلم، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

وتم تصوير كليب الأغنية داخل أحد الاستوديوهات، خلال يومين، بينما استغرق تنفيذه حوالي شهر ونصف الشهر، ودارت فكرته في إطار بسيط، عبر فيه حمادة بمشاهد تمثيلية، عن معنى ومفهوم كلمات الأغنية.

وكان حمادة هلال نشر عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، البوستر الرسمي للأغنية كما نشر فيديو ترويجيا لكواليس تصويرها حظي بمشاهدات وتفاعل من المتابعين وحقق نسب مشاهدات عالية منذ طرحه.

يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال مسلسل "المداح 2- أسطورة الوادي"، والذي قدم خلاله بعض الأغاني أبرزها "أشتاق" مع وائل الفشني، كلمات عبدالسميع محمد، ألحان مصطفى شكري، توزيع ميدو مزيكا.