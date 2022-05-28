وقع وزراء التعليم من دول البريكس على إعلان حول أولويات واتجاه التعاون المستقبلي لدول المجموعة في قطاع التعليم.

وخلال الاجتماع التاسع لوزراء التعليم لدول البريكس، الذي عقد عبر دائرة الفيديو، دعا وزير التربية والتعليم الصيني هواي جين بنغ إلى بذل جهود مشتركة لبناء شراكة تعليمية بين دول البريكس تكون أوثق وأكثر براغماتية وذات جودة أعلى، وبالتالي المساهمة في إصلاح التعليم العالمي وتطويره.

كما عرض هواي السياسات والإنجازات التي حققتها الحكومة الصينية بشأن التحول الرقمي لقطاع التعليم، والتعاون في التعليم المهني، ومستقبل التنمية المستدامة للتعاون التعليمي بين دول البريكس.

وبعد مناقشات مناسبة في الاجتماع، اتفق وزراء التعليم على أنهم سوف يلتزمون بروح البريكس المتمثلة في الانفتاح والشمولية والتعاون المربح لجميع الأطراف، ومواصلة توسيع مساحة التعاون التعليمي، وإثراء التبادلات التعليمية، وتعزيز التنمية المشتركة للتعليم في الدول الأعضاء الخمس.