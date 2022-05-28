أظهرت بيانات اقتصادية استمرار تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أيار/مايو الحالي، لتصل إلى أقل مستوى لها منذ عشر سنوات، مع تصاعد المخاوف من ارتفاع معدل التضخم.

وبحسب البيانات النهائية الصادرة جامعة ميشيجان الأمريكية تراجع مؤشر ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى 4ر58 نقطة، في حين كانت القراءة الأولية للمؤشر 1ر59 نقطة. وسجل المؤشر خلال نيسان/أبريل الماضي 2ر65 نقطة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن النظرة المستقبلية للمستهلكين قصيرة المدى وطويلة المدى نحو الاقتصاد أصبحت أكثر تشاؤما. وتراجع المؤشر الفرعي للثقة في الظروف الحالية إلى 3ر63 نقطة وهو أقل مستوى له منذ 13 عاما، في حين بلغ المؤشر الفرعي لتوقعات المستقبل إلى 2ر55 نقطة.

ويتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل بنسبة 3ر5%، ليستمر معدل التضخم بالقرب من أعلى مستوياته منذ 4 عقود. ولكن المستهلكين يتوقعون تراجع معدل تضخم الأسعار إلى 3% خلال السنوات العشر المقبلة.