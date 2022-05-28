حنان عبدالمعبود



أعلن مدير إدارة الصحة العامة د.محمد السعيدان عن وضع خطة شاملة متكاملة في مختلف أقسام الصحة الوقائية المتعلقة بتوفير التطعيمات الإجبارية والاختيارية للحجاج.



وقال السعيدان في تصريح إعلامي: «إن إدارة الصحة العامة تتابع عن كثب وبشكل مستمر كل الإجراءات والتحديثات، خاصة في جانب التطعيمات والتي يشكل الالتزام بها ضرورة وأهمية للحاج، مضيفا ان التطعيم الواجب تعاطيه هو تطعيم السحايا بالإضافة الى اللقاحات المضادة لڤيروس كورونا مع التوصية بتطعيمات الإنفلونزا والنيموكوكال.



وأشار إلى أن كل أقسام الصحة الوقائية مستعدون لاستقبال الحجاج ولديهم كل الطعوم، لاستكمال اللازم سواء كان إجباريا أو اختياريا، موضحا ان إدارة الصحة العامة ستوفر كروت التطعيم خلال الفترة المقبلة للراغبين في أداء مناسك الحج وستقوم بتوزيعها على أقسام الصحة الوقائية بمراكز الرعاية الصحية الأولية، كما ستتجه الوزارة خلال الفترة المقبلة إلى إقامة حملات تنويرية موسعة للحجاج ومسؤولي الحملات والطواقم الطبية والتمريضية المتعلقة بالإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتباعها خلال مناسك الحج، لافتا إلى إصدار دليل عام لصحة الحجاج لتعميمه على حملات الحج ويتضمن العديد من الإرشادات الصحية التي تصدرها إدارة الصحة العامة لحماية الحجاج سواء من أشعة الشمس او الإجهاد الحراري أو الاستمرار بشرب السوائل حتى لا يصاب بالجفاف وكذلك الإجراءات التي يتخذها الحاج حال ظهور الأعراض المرضية المختلفة.